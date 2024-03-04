Сила Омега-3: нутрициолог назвал несколько причин добавить эти кислоты в свой рацион

19:44, 04 мар 2024

Врачи расходятся во мнениях о возможности получения всех необходимых питательных веществ исключительно из пищи.

Несмотря на то, что многие эксперты считают правильно организованный рацион достаточным для обеспечения организма всем необходимым, другие, в том числе сторонники средиземноморской диеты, рекомендуют дополнять его Омега-3 жирными кислотами.

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко подчеркивает жизненно важную роль Омега-3 для здоровья. Эти кислоты положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, кровообращения, головного мозга и зрения. Они также улучшают питание сетчатки и помогают предотвратить синдром сухого глаза, особенно у людей, проводящих много времени перед экраном компьютера.

По словам Кондратенко, получение достаточного количества Омега-3 из пищи имеет большое значение для многих аспектов здоровья. Однако, если человек не получает их в достаточном количестве, прием дополнительных витаминов или добавок может быть оправдан.

Специалисты рекомендуют перед приемом любых добавок или витаминов проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы убедиться в их безопасности и совместимости с другими лекарствами или имеющимися у человека заболеваниями.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru