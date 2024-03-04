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Вредные продукты, которые мешают вам похудеть: разоблачения диетолога Волынкиной

Вредные продукты, которые мешают вам похудеть: разоблачения диетолога Волынкиной

19:57, 04 мар 2024

Известный диетолог и специалист по фитнесу Мария Волынкина поделилась своими профессиональными знаниями о продуктах питания, которые могут негативно повлиять на процесс снижения веса. Согласно ее экспертному мнению, существует ряд продуктов, которые следует ограничить или исключить из рациона тем, кто стремится сбросить лишние килограммы.

Волынкина указала, что одним из главных препятствий на пути к похудению является сахар. Она пояснила, что потребление сахара приводит к выбросу гормона инсулина и повышению уровня глюкозы в крови, что противоречит целям снижения веса. Хотя сахар может вызвать кратковременный прилив энергии, этот эффект быстро сменяется чувством сонливости и усталости, что негативно сказывается на активности и возможности заниматься физическими упражнениями. Кроме того, диетолог подчеркнула, что избыточное потребление чистого сахара может нанести вред здоровью.

Помимо сахара, Волынкина обратила внимание на продукты, содержащие белую муку, такие как выпечка и макаронные изделия. Она отметила, что эти продукты оказывают неблагоприятное воздействие на организм и не приносят пользы в процессе похудения.

Кроме того, диетолог включила в список вредных продуктов для снижения веса фастфуд, кетчуп и майонез. Она порекомендовала исключить из рациона острую, жирную и соленую пищу, такую как консервы, сосиски, колбасы, полуфабрикаты, а также алкоголь. Волынкина пояснила, что алкоголь замедляет обмен веществ, что негативно влияет на процесс похудения.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы диета
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