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Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа

Защитите свое сердце обычным продуктом из кухонного шкафа

20:53, 04 мар 2024

Согласно словам известного диетолога доктору Кэрри Ракстон, большинство людей не получают достаточного количества клетчатки, которая является жизненно важным элементом для поддержания здоровья сердца. Клетчатка, также известная как грубые волокна, играет ключевую роль не только в работе кишечника, но и в сохранении здоровья сердечно-сосудистой системы.

Доктор Ракстон утверждает, что клетчатка способна снижать уровень холестерина в крови, помогать контролировать вес тела, поддерживать здоровую микрофлору кишечника и стабилизировать уровень сахара в крови. Все эти факторы оказывают существенное влияние на состояние нашего сердца и сосудов.

По результатам исследований, всего лишь дополнительные 10 граммов клетчатки, употребляемой ежедневно, могут снизить риск развития сердечного приступа на 15% и уменьшить вероятность возникновения диабета 2-го типа. Доктор Ракстон рекомендует получать клетчатку не только из хлопьев с отрубями, но и из различных фруктов, овощей, орехов, семян и сухофруктов. Кроме того, очень полезны цельнозерновые продукты, бурый рис, фасоль и другие бобовые культуры.

Для поддержания здоровья сердца и сосудов оптимальное количество клетчатки, которое необходимо потреблять ежедневно, составляет 30 граммов. Поэтому крайне важно включать в свой рацион разнообразные продукты, богатые клетчаткой, которые можно найти практически в каждом доме.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
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