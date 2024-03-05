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Помидоры сажайте строго в этот день: быстрые всходы обеспечены

Помидоры сажайте строго в этот день: быстрые всходы обеспечены

09:28, 05 мар 2024

Согласно многолетним наблюдениям агрономов со стажем, залог успешного урожая кроется в следовании лунным фазам. Опытные специалисты вывели определенные правила, позволяющие получать богатые урожаи. Рассмотрим наиболее благоприятные дни для садоводческих работ в марте.

По мнению экспертов, оптимальным периодом для посадки растений является время растущей Луны, которое в марте приходится на промежуток с 11 по 24 число. Особенно удачными для этих целей считаются дни 13, 15 и 19 марта, когда земля наиболее благоприятна для посева и роста культур.

Однако следует учитывать, что в центральных регионах России высевать томаты рекомендуется не ранее середины марта. Поэтому наиболее подходящим днем для посадки семян томатов будет 19 марта. Для южных областей идеальным днем станет 13 число. Жителям же северных регионов лучше отложить садоводческие работы до апреля.

Изображение от stockking на Freepik

7 секретных дней в марте: когда посадить томаты и перцы для богатого урожая 7 секретных дней в марте: когда посадить томаты и перцы для богатого урожая
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород помидоры
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