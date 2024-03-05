Урожай с грядок устанете собирать: дачники рассказали, когда лучше сажать огурцы, томаты и перец в 2024 году

09:46, 05 мар 2024

С приближением дачного сезона многие садоводы начинают усердно готовиться к посеву рассады. Однако для получения богатого урожая необходимо не только знать оптимальные сроки посадки каждой культуры, но и учитывать фазы Лунного календаря, которые могут повлиять на развитие растений. Рассмотрим, когда наиболее благоприятно высаживать рассаду различных овощных культур.

Огурцы, как известно, предпочитают тепло и солнечный свет. Многие дачники предпочитают сразу высаживать семена огурцов в открытый грунт, минуя стадию рассады. Однако если вы решите выращивать рассаду, то наиболее подходящими днями для посева в апреле, согласно рекомендациям опытных огородников, являются 6, 10, 11 и 14 числа. А для тех, кто предпочитает сразу сажать семена в грунт, наилучшим временем будет конец мая, особенно 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30 и 31 числа.

Перцы требуют тепловой обработки для успешного прорастания. Обычно семена перца высевают за 60-80 дней до предполагаемой даты высадки в открытый грунт. Согласно Лунному календарю, благоприятными днями для посева рассады перцев являются 16, 19, 20, 21 и 29 февраля, а также 1, 2, 13 и 14 марта.

Подобно перцам,также нуждаются в тепле для правильного развития. Специалисты рекомендуют производить посев рассады баклажанов в марте. Наиболее благоприятными днями для этого считаются 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.

Капуста относится к числу неприхотливых культур. Ее семена можно высаживать непосредственно в открытый грунт в конце апреля или начале мая. Для выращивания рассады лучше ориентироваться на рекомендации, зависящие от конкретного сорта культуры.

Томаты требуют особого внимания при выращивании. Обычно дачники начинают заниматься рассадой томатов во второй половине марта. Благоприятными днями для посадки, согласно советам опытных огородников, являются 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.

Кабачки также можно высаживать сразу в открытый грунт или предварительно выращивать рассаду, но не ранее конца мая. Оптимальная температура для прорастания семян кабачков составляет около 26-27 градусов. Благоприятные дни для посева кабачков по Лунному календарю совпадают с рекомендуемыми сроками для огурцов.

Следует помнить, что успешный посев рассады овощных культур требует внимательного отношения и учета всех особенностей каждого вида растений.

Автор: Семен Подгорный