Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Урожай с грядок устанете собирать: дачники рассказали, когда лучше сажать огурцы, томаты и перец в 2024 году

Урожай с грядок устанете собирать: дачники рассказали, когда лучше сажать огурцы, томаты и перец в 2024 году

09:46, 05 мар 2024

С приближением дачного сезона многие садоводы начинают усердно готовиться к посеву рассады. Однако для получения богатого урожая необходимо не только знать оптимальные сроки посадки каждой культуры, но и учитывать фазы Лунного календаря, которые могут повлиять на развитие растений. Рассмотрим, когда наиболее благоприятно высаживать рассаду различных овощных культур.

Огурцы, как известно, предпочитают тепло и солнечный свет. Многие дачники предпочитают сразу высаживать семена огурцов в открытый грунт, минуя стадию рассады. Однако если вы решите выращивать рассаду, то наиболее подходящими днями для посева в апреле, согласно рекомендациям опытных огородников, являются 6, 10, 11 и 14 числа. А для тех, кто предпочитает сразу сажать семена в грунт, наилучшим временем будет конец мая, особенно 3, 4, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 30 и 31 числа.

Перцы требуют тепловой обработки для успешного прорастания. Обычно семена перца высевают за 60-80 дней до предполагаемой даты высадки в открытый грунт. Согласно Лунному календарю, благоприятными днями для посева рассады перцев являются 16, 19, 20, 21 и 29 февраля, а также 1, 2, 13 и 14 марта.

Подобно перцам, баклажаны также нуждаются в тепле для правильного развития. Специалисты рекомендуют производить посев рассады баклажанов в марте. Наиболее благоприятными днями для этого считаются 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.

Капуста относится к числу неприхотливых культур. Ее семена можно высаживать непосредственно в открытый грунт в конце апреля или начале мая. Для выращивания рассады лучше ориентироваться на рекомендации, зависящие от конкретного сорта культуры.

Томаты требуют особого внимания при выращивании. Обычно дачники начинают заниматься рассадой томатов во второй половине марта. Благоприятными днями для посадки, согласно советам опытных огородников, являются 14, 18, 19, 27, 28 и 29 числа.

Кабачки также можно высаживать сразу в открытый грунт или предварительно выращивать рассаду, но не ранее конца мая. Оптимальная температура для прорастания семян кабачков составляет около 26-27 градусов. Благоприятные дни для посева кабачков по Лунному календарю совпадают с рекомендуемыми сроками для огурцов.

Следует помнить, что успешный посев рассады овощных культур требует внимательного отношения и учета всех особенностей каждого вида растений.

Помидоры сажайте строго в этот день: быстрые всходы обеспечены Помидоры сажайте строго в этот день: быстрые всходы обеспечены
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
Читайте также

7 секретных дней в марте: когда посадить томаты и перцы для богатого урожая
Это интересно
7 секретных дней в марте: когда посадить томаты и перцы для богатого урожая
Лунный календарь посева на 2020 год: благоприятные и неблагоприятные дни
Это интересно
Лунный календарь посева на 2020 год: благоприятные и неблагоприятные дни
Урожай на зависть: лунный календарь на февраль
Это интересно
Урожай на зависть: лунный календарь на февраль
В Башкирии рассаду и саженцы учебно-научной теплицы Башкирского ГАУ можно купить дистанционно
Общество в Башкирии
В Башкирии рассаду и саженцы учебно-научной теплицы Башкирского ГАУ можно купить дистанционно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok