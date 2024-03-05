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Эти удобрения очень опасны: уничтожат весь урожай

Эти удобрения очень опасны: уничтожат весь урожай

09:56, 05 мар 2024

Многие занимаясь огородничеством стремятся достичь отличного роста своих растений, применяя удобрения, приобретаемые в магазинах. Однако не все осведомлены о потенциальной угрозе, которую некоторые из этих продуктов могут представлять. Рассмотрим подробнее, какие удобрения способны нанести вред растениям и почве.

Хлористый калий был упомянут как удобрение, которое может стать настоящей опасностью для садовых насаждений. Содержащийся в нем хлор может накапливаться в почве, оказывая токсическое воздействие на растительность.

Еще одним опасным удобрением был назван цианамид калия, применение которого может привести к ожогам растений и подавлению роста полезных микроорганизмов в почве. Использованию этого удобрения следует уделять особое внимание.

Даже свежий навоз, считающийся естественным удобрением, был отмечен как потенциально опасный продукт. Высокий уровень аммиака в навозе может повредить корневую систему растений, а также в его составе могут присутствовать патогенные микроорганизмы и сорняки.

Аммиачная селитра, содержащая нитраты, была названа удобрением, способным накапливаться в почве и загрязнять окружающую среду. Кроме того, ее применение может быть вредным для здоровья человека.

Наконец, хлористый аммоний был отмечен как удобрение, в котором содержащийся хлор может негативно повлиять на структуру почвы и снизить эффективность других удобрений.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы огород удобрения
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