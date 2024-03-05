От высокого холестерина: доктор назвала 4 лучших продукта

11:06, 05 мар 2024

Холестерин является одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Высокий уровень так называемого «плохого» холестерина может послужить причиной серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания и инсульты. Однако существуют определенные продукты питания, регулярное употребление которых способствует снижению уровня холестерина и улучшению общего самочувствия.

По словам доктора Марии Смит, специалиста в области питания, для поддержания здорового уровня холестерина рекомендуется чаще включать в свой рацион цельнозерновые продукты, такие как овес и ячмень. Эти злаки богаты растворимой клетчаткой, которая, попадая в кишечник, образует своего рода гелеобразную массу, препятствующую всасыванию холестерина в кровоток.

Кроме того, доктор Смит отметила, что фасоль, горох и чечевица также способствуют блокированию попадания холестерина в кровоток благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки.

Третья группа продуктов, рекомендованных для снижения уровня холестерина, включает орехи и семечки. Они содержат ненасыщенные жиры, которые оказывают благоприятное воздействие на уровень холестерина, способствуя его снижению.

Наконец, в список вошли молочные продукты, такие как молоко и йогурт, богатые стеролом и станолом — веществами, способствующими снижению уровня холестерина в крови.

Регулярное употребление перечисленных продуктов не только поможет поддерживать здоровый уровень холестерина, но также обеспечит организм необходимыми питательными веществами, способствующими его правильному функционированию.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru