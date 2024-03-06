Убийца зрения: почему нельзя пользоваться телефоном перед сном?
11:40, 06 мар 2024
В век цифровых технологий смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако их использование, особенно перед сном, может иметь неприятные последствия для здоровья, в частности, для зрения. Об этом предупреждает главный офтальмолог Минздрава Тульской области Маргарита Лерман.
Главной проблемой является синий свет, излучаемый экранами гаджетов. Он подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. В результате человек может испытывать трудности с засыпанием, а его сон будет менее глубоким и качественным.
Кроме того, синий свет негативно влияет на сетчатку глаза, что может привести к близорукости, астигматизму и другим нарушениям зрения. Опасность возрастает, если человек использует смартфон в положении лежа на боку. В этом случае один глаз подвергается большему воздействию света, чем другой, что со временем может привести к разнице в остроте зрения между глазами.
«Естественный свет дня полезен для глаз, а искусственный — вреден», — подчеркивает Маргарита Лерман. Поэтому важно максимально ограничивать использование гаджетов в вечернее и утреннее время.
Чтобы сохранить здоровье глаз, офтальмолог рекомендует:
- Делать перерывы при работе за компьютером или с телефоном. Каждые 45-60 минут необходимо отрываться от экрана на 10-15 минут и фокусировать взгляд на отдаленных предметах.
- Выполнять гимнастику для глаз. Простые упражнения помогут снять напряжение и улучшить кровообращение.
- Ограничить использование гаджетов детьми. Детская сетчатка особенно чувствительна к синему свету.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
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