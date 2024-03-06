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«Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета

«Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета

11:55, 06 мар 2024

Мнение известного врача и телеведущего Александра Мясникова о сахарном диабете всколыхнуло общественность. Доктор опроверг распространенное заблуждение, утверждая, что не только сахар, но и другие «невинные» продукты могут стать катализатором развития этого коварного недуга.

В эфире программы «О самом главном» Мясников развенчал миф о диабете как «болезни сладкоежек». По его словам, истинная причина кроется в злоупотреблении быстрыми углеводами, коварно скрывающимися в безобидных продуктах.

Врач предостерегает: диабет подстерегает не только любителей лакомств, но и тех, кто регулярно употребляет высококалорийную пищу, богатую «быстрыми» углеводами. Белый хлеб, макароны, белый рис — эти безобидные продукты таят в себе опасную ловушку.

Доктор Мясников подчеркивает: не только количество калорий, но и их «качество» играет ключевую роль. Употребление «быстрых» углеводов негативно влияет на чувствительность к инсулину, создавая благодатную почву для развития диабета.

Но это только вершина айсберга. Неконтролируемое потребление «быстрых» углеводов может обернуться букетом серьезных проблем: ожирением, онкологическими и другими недугами.

Вывод неутешителен: сладкая жизнь может обернуться горькой пилюлей. Чтобы обезопасить себя, необходимо тщательно следить за своим рационом, делая ставку на сбалансированное питание и ограничивая потребление «быстрых» углеводов.

Изображение от jcomp на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье диабет
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