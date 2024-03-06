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Зеленая бомба против тромбов: нужно всего 2-3 штуки этого фрукта

Зеленая бомба против тромбов: нужно всего 2-3 штуки этого фрукта

14:43, 06 мар 2024

Сладкий и сочный киви, известный своим богатым витаминным составом, может стать настоящим супергероем в борьбе за здоровье сердечно-сосудистой системы.

Недавние исследования, проведенные учеными из университета Осло под руководством профессора Асима Даттароя, показали, что этот экзотический фрукт обладает поразительной способностью снижать риск образования тромбов.

Секрет киви кроется в его уникальном наборе биоактивных веществ. В нем содержится большое количество витамина C, калия, фолиевой кислоты и клетчатки, которые в совокупности оказывают комплексное влияние на здоровье крови.

Результаты исследования ошеломляют: регулярное употребление всего 2-3 киви в день в течение месяца снижает риск тромбообразования на 20-28%! Это не просто профилактика, а реальная помощь в борьбе с одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо антитромботического эффекта, киви обладает еще целым рядом полезных свойств:

  • Разжижает кровь, препятствуя образованию сгустков.
  • Снижает уровень "вредного" холестерина и триглицеридов.
  • Укрепляет стенки сосудов, делая их более эластичными.
  • Нормализует артериальное давление.

Профессор Харви Уайт, кардиолог из Окленда, называет киви "природным аспирином" и рекомендует его в качестве натуральной альтернативы антиагрегантам для профилактики тромбообразования.

Однако важно помнить, что киви, как и любой другой продукт, имеет свои противопоказания. При аллергии, диарее, заболеваниях почек, гастрите и проблемах с зубной эмалью его употребление может быть ограничено. Перед включением киви в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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