Зеленая бомба против тромбов: нужно всего 2-3 штуки этого фрукта
14:43, 06 мар 2024
Сладкий и сочный киви, известный своим богатым витаминным составом, может стать настоящим супергероем в борьбе за здоровье сердечно-сосудистой системы.
Недавние исследования, проведенные учеными из университета Осло под руководством профессора Асима Даттароя, показали, что этот экзотический фрукт обладает поразительной способностью снижать риск образования тромбов.
Секрет киви кроется в его уникальном наборе биоактивных веществ. В нем содержится большое количество витамина C, калия, фолиевой кислоты и клетчатки, которые в совокупности оказывают комплексное влияние на здоровье крови.
Результаты исследования ошеломляют: регулярное употребление всего 2-3 киви в день в течение месяца снижает риск тромбообразования на 20-28%! Это не просто профилактика, а реальная помощь в борьбе с одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо антитромботического эффекта, киви обладает еще целым рядом полезных свойств:
- Разжижает кровь, препятствуя образованию сгустков.
- Снижает уровень "вредного" холестерина и триглицеридов.
- Укрепляет стенки сосудов, делая их более эластичными.
- Нормализует артериальное давление.
Профессор Харви Уайт, кардиолог из Окленда, называет киви "природным аспирином" и рекомендует его в качестве натуральной альтернативы антиагрегантам для профилактики тромбообразования.
Однако важно помнить, что киви, как и любой другой продукт, имеет свои противопоказания. При аллергии, диарее, заболеваниях почек, гастрите и проблемах с зубной эмалью его употребление может быть ограничено. Перед включением киви в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом.