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Легкий как перышко: нежнейший банановый торт без муки, идеальный десерт на 8 Марта

Легкий как перышко: нежнейший банановый торт без муки, идеальный десерт на 8 Марта

22:07, 07 мар 2024

Весенний праздник 8 Марта — это не только повод для комплиментов и подарков, но и возможность побаловать себя чем-то особенным. А что может быть лучше восхитительного десерта, тающего во рту и не омрачающего фигуру угрызениями совести?

Именно такой десерт — «Банановое чудо» — предлагают нам авторы телеграм-канала «Десерты без вреда». Нежный, ароматный, без муки, он станет настоящим украшением праздничного стола и порадует как сладкоежек, так и тех, кто следит за своим питанием.

Секрет «Бананового чуда» прост: всего несколько доступных ингредиентов и немного волшебства. Два спелых банана, два яйца, овсяные хлопья, какао-порошок, разрыхлитель и молоко — вот все, что вам понадобится для основы. А для восхитительного крема достаточно смешать творог, йогурт и мед.

Соединив все компоненты теста, вы получите ароматную массу, которую нужно выпечь в духовке всего 10-15 минут. Пока корж румянится, приготовьте крем, взбив творог, йогурт и мед до однородности.

Разрежьте готовый корж на 4 части, промажьте каждый слой кремом, создавая аппетитную стопку. Украсьте торт по своему вкусу оставшимся кремом, какао-порошком или тертым шоколадом — и ваш сладкий шедевр готов!

«Банановое чудо» — это не просто десерт, это настоящее искушение. Легкий, но сытный, он станет идеальным завершением праздничного ужина или зарядит энергией на весь день. Подарите себе и своим близким кусочек сладкого счастья — порадуйте их «Банановым чудом» на 8 Марта!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: рецепты
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