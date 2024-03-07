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Врач Красикова: как кислотность желудка влияет на здоровье и как ее нормализовать

Врач Красикова: как кислотность желудка влияет на здоровье и как ее нормализовать

22:51, 07 мар 2024

Многие из нас не задумываются о важности кислотности желудка, хотя она играет ключевую роль в нашем здоровье. Терапевт Алина Красикова в интервью «МедЗдравИнфо» пролила свет на эту тему, рассказав о коварных последствиях как пониженной, так и повышенной кислотности.

Снижение кислотности превращает процесс пищеварения в тлеющие угли. Недопереваренная пища отравляет организм, вызывая вздутие, тяжесть в животе и неприятный запах изо рта. Дефицит витаминов и минералов, вызванный «ленивым» желудком, подрывает наше здоровье, создавая цепочку недомоганий.

Избыточная кислотность превращается в пылающий костер, разъедающий слизистую оболочку желудка и пищевода. Жжение за грудиной, изжога, тошнота и рвота — эти симптомы рефлюксной болезни, язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, отравляют жизнь.

При любом отклонении от нормы требуется точная диагностика. Лабораторные исследования помогут определить уровень кислотности, а врач подберет индивидуальную терапию: диету, щадящую или стимулирующую секрецию, а при необходимости — лекарственные препараты.

Здоровье — это баланс. Поддерживая кислотность желудка в норме, вы дарите своему организму гармонию и сияние!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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