Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Как вырастить супер-рассаду помидоров: простой метод, который удивит вас

Как вырастить супер-рассаду помидоров: простой метод, который удивит вас

12:01, 09 мар 2024

В сети набирает популярность необычный метод выращивания крепкой рассады помидоров, который не только экономит место на подоконнике, но и гарантирует обильный урожай. Секрет прост — обычный пакет из-под молока!

В чем же преимущества этого метода? Во-первых, он позволяет экономить место на подоконнике. Компактные пакеты занимают минимум пространства, что особенно актуально для городских квартир. Во-вторых, полиэтилен создает парниковый эффект, сохраняя влагу и тепло, что благотворно влияет на рост рассады.

Но главное — это уникальная система корнеобразования. В процессе роста нижние листья томатов, находясь в контакте с влажным грунтом, пускают дополнительные корни. Это не только увеличивает площадь всасывания питательных веществ, но и делает растение более устойчивым к неблагоприятным условиям.

Как же вырастить чудо-рассаду в пакете из-под молока? Все предельно просто. Вначале делаем несколько отверстий в дне пакета для дренажа. Затем отрезаем верхнюю часть, оставляя небольшой бортик. Заполняем пакет питательным грунтом, сеем семена или пикируем подросшие сеянцы.

Не забудьте про полив! Поддерживайте почву во влажном состоянии, но не переувлажняйте. По мере роста томатов постепенно подсыпайте грунт в пакет, оголяя стебель. Это стимулирует образование новых корней.

Результат вас приятно удивит: крепкая, здоровая рассада с мощной корневой системой гарантирует богатый урожай вкусных помидоров. А компактные «домики» из пакетов не займут много места на вашем подоконнике.

Попробуйте этот простой и эффективный метод, и вы навсегда забудете о хилых сеянцах!

Помидоры сажайте строго в этот день: быстрые всходы обеспечены Помидоры сажайте строго в этот день: быстрые всходы обеспечены
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород помидоры
Читайте также

Результат вас удивит: сделайте это перед посевом перцев
Это интересно
Результат вас удивит: сделайте это перед посевом перцев
Опытный садовод рассказал, как вырастить зеленый лук без земли: урожай получите через неделю
Это интересно
Опытный садовод рассказал, как вырастить зеленый лук без земли: урожай получите через неделю
Эксперт рекомендует 3 лучшие подкормки: горсть прямо в лунку и помидоры удивят урожаем
Это интересно
Эксперт рекомендует 3 лучшие подкормки: горсть прямо в лунку и помидоры удивят урожаем
Забудьте про магазинные удобрения: рассада вырастет в 2 раза быстрее с этим средством
Это интересно
Забудьте про магазинные удобрения: рассада вырастет в 2 раза быстрее с этим средством


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok