Масло в автомобиле: когда менять? Ответ эксперта Ревина, если в руководстве по автомобилю нет информации

18:08, 09 мар 2024

Моторное масло – это жизненная жидкость для вашего железного коня. От его качества и своевременной замены зависит здоровье двигателя, его бесперебойная работа и долгий срок службы. Но как часто нужно менять масло, если ваш годовой пробег не дотягивает до стандартных 10-15 тысяч километров? Ответ на этот вопрос дал автоэксперт Алексей Ревин.

Весенняя перезагрузка

По словам Ревина, весна – это идеальное время для замены масла, особенно если ваш автомобиль проезжает менее 10 000 километров в год. Почему именно весна?

Зимние испытания

Подготовка к летнему зною

Зимой масло подвергается серьезным испытаниям. Перепады температур могут достигать 120 °C, а непрогретый двигатель приводит к насыщению масла топливом. В результате масло быстрее теряет свои свойства, чем летом.

Весенняя замена масла позволит вашему автомобилю без проблем встретить летнюю жару. Новое качественное масло обеспечит надежную защиту двигателя, снизит износ деталей и улучшит работу системы охлаждения.

Дважды в год – для максимальной защиты

Если же ваш годовой пробег превышает 10 000 километров, эксперты рекомендуют менять масло два раза в год – весной и осенью. Это обеспечит максимальную защиту двигателя и продлит срок его службы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru