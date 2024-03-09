Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Смерть наступает через 5 часов: врач-кардиолог Кореневич обозначила признак, предшествующий внезапной остановке сердца — крайне важно своевременно распознать этот сигнал

Смерть наступает через 5 часов: врач-кардиолог Кореневич обозначила признак, предшествующий внезапной остановке сердца — крайне важно своевременно распознать этот сигнал

18:31, 09 мар 2024

Внезапная остановка сердца — коварный феномен, уносящий жизни людей без видимых причин. Еще вчера человек был полон сил, а сегодня его сердце обездвижено. Но так ли внезапна эта «внезапность»? Кардиолог Анна Кореневич утверждает, что наше тело заранее посылает нам тревожные сигналы, позволяя предотвратить трагедию.

«4-6 часов — это критический промежуток времени, отделяющий первые симптомы от необратимого», — говорит Анна Кореневич. «Знание причин и предвестников поможет распознать коварные сигналы и избежать катастрофы».

Часто виновником «тихой» смерти становится тромб. Оторвавшись, он закупоривает легочную артерию, мгновенно останавливая сердце. Образуется же тромб, как правило, в венах нижних конечностей или малого таза, под влиянием трех факторов: длительной неподвижности, сгущения крови и воспалительных процессов в сосудах.

Другой распространенной причиной внезапной остановки сердца является коронарная болезнь, особенно у людей старше 35-40 лет. Курение, алкоголь, гипертония, лишний вес и гиподинамия — факторы, значительно повышающие риск.

За несколько часов до фатального события человек может испытывать беспричинную слабость, тошноту, боли за грудиной и чрезмерную сонливость. Не стоит списывать эти симптомы на усталость или «магнитные бури». Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем выше шансы на спасение.

Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье сердце
Читайте также

Медицинские организации Башкирии закупили дефибрилляторы в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
Здравоохранение в Башкирии
Медицинские организации Башкирии закупили дефибрилляторы в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Это интересно
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Першение в горле: не игнорируйте этот коварный симптом
Это интересно
Першение в горле: не игнорируйте этот коварный симптом
В Башкирии провели успешную операцию на сердце семимесячному ребенку из ЛНР
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии провели успешную операцию на сердце семимесячному ребенку из ЛНР


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok