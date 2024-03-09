Смерть наступает через 5 часов: врач-кардиолог Кореневич обозначила признак, предшествующий внезапной остановке сердца — крайне важно своевременно распознать этот сигнал

18:31, 09 мар 2024

Внезапная остановка сердца — коварный феномен, уносящий жизни людей без видимых причин. Еще вчера человек был полон сил, а сегодня его сердце обездвижено. Но так ли внезапна эта «внезапность»? Кардиолог Анна Кореневич утверждает, что наше тело заранее посылает нам тревожные сигналы, позволяя предотвратить трагедию.

«4-6 часов — это критический промежуток времени, отделяющий первые симптомы от необратимого», — говорит Анна Кореневич. «Знание причин и предвестников поможет распознать коварные сигналы и избежать катастрофы».

Часто виновником «тихой» смерти становится тромб. Оторвавшись, он закупоривает легочную артерию, мгновенно останавливая сердце. Образуется же тромб, как правило, в венах нижних конечностей или малого таза, под влиянием трех факторов: длительной неподвижности, сгущения крови и воспалительных процессов в сосудах.

Другой распространенной причиной внезапной остановки сердца является коронарная болезнь, особенно у людей старше 35-40 лет. Курение, алкоголь, гипертония, лишний вес и гиподинамия — факторы, значительно повышающие риск.

За несколько часов до фатального события человек может испытывать беспричинную слабость, тошноту, боли за грудиной и чрезмерную сонливость. Не стоит списывать эти симптомы на усталость или «магнитные бури». Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем выше шансы на спасение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru