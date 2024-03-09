Смерть наступает через 5 часов: врач-кардиолог Кореневич обозначила признак, предшествующий внезапной остановке сердца — крайне важно своевременно распознать этот сигнал
18:31, 09 мар 2024
Внезапная остановка сердца — коварный феномен, уносящий жизни людей без видимых причин. Еще вчера человек был полон сил, а сегодня его сердце обездвижено. Но так ли внезапна эта «внезапность»? Кардиолог Анна Кореневич утверждает, что наше тело заранее посылает нам тревожные сигналы, позволяя предотвратить трагедию.
Часто виновником «тихой» смерти становится тромб. Оторвавшись, он закупоривает легочную артерию, мгновенно останавливая сердце. Образуется же тромб, как правило, в венах нижних конечностей или малого таза, под влиянием трех факторов: длительной неподвижности, сгущения крови и воспалительных процессов в сосудах.
Другой распространенной причиной внезапной остановки сердца является коронарная болезнь, особенно у людей старше 35-40 лет. Курение, алкоголь, гипертония, лишний вес и гиподинамия — факторы, значительно повышающие риск.
За несколько часов до фатального события человек может испытывать беспричинную слабость, тошноту, боли за грудиной и чрезмерную сонливость. Не стоит списывать эти симптомы на усталость или «магнитные бури». Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью, тем выше шансы на спасение.