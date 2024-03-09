В топку все детоксы и модные диеты: врач Семирядов рассказал, как похудеть без срывов раз и навсегда

18:47, 09 мар 2024

В современном мире, одержимом идеей быстрого результата, тема похудения будоражит умы миллионов людей. Заветные «волшебные таблетки», обещающие сжечь жир без усилий, манят своей простотой, однако реальность такова, что стойкий эффект достижим лишь через осознанный подход к питанию.

Дмитрий Семирядов, известный диетолог, предостерегает от слепой веры в сомнительные методы.

«Люди не хотят вникать в суть проблемы, ища быстрых решений, — сетует он. — Кето-диеты, детокс-соки, модные диеты — все это лишь временные меры, чреватые негативными последствиями».

Кето-диета, изначально разработанная для лечения эпилепсии, может быть полезна диабетикам 2 типа, но только под строгим контролем специалиста. Для обычного человека она таит множество подводных камней.

Детокс-соки и смузи, позиционирующиеся как панацея для очищения организма, не оправдывают ожиданий.

«Детоксикация — это комплексный процесс, требующий оценки работы почек и печени, — поясняет Семирядов. — Питье соков не окажет на него должного влияния».

Вместо сомнительных «волшебных таблеток» диетолог рекомендует сконцентрироваться на сбалансированном рационе.

«Установите свои нормы по питательным веществам и неукоснительно следуйте им, — советует он. — Это единственный верный путь к долгосрочному результату».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru