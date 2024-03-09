19:30, 09 мар 2024

Толстые «дубки» вместо хилых былинок: простая подкормка для рассады помидоров от заядлого огородника – секрет богатого урожая

Мечтаете о крепкой, коренастой рассаде томатов, способной одарить вас щедрым урожаем? Опытный огородник делится проверенным рецептом «волшебного» эликсира, способного превратить хилые «былинки» в крепкие «дубки».

Когда саженцы томатов подрастают до 10-12 см, обзаводясь двумя настоящими листиками, наступает время первой «серьезной» подкормки. Забудьте о сомнительных экспериментах! Автор YouTube-канала «Малина» рекомендует проверенное временем и сотнями огородников средство — монофосфат калия.

Секрет успеха прост: фосфор, входящий в состав удобрения, стимулирует рост мощной корневой системы, а калий укрепляет иммунитет юных томатов.

Приготовление «эликсира» не потребует особых усилий: растворите 1,5 г монофосфата калия в 1 л воды. Аккуратно поливайте под корень каждое растение, не допуская перелива.

Результат не заставит себя ждать: подкормка «отгонит» призрак хилых, вытянувшихся ростков, направив все силы рассады на укрепление стволов и развитие корней. До высадки в грунт или теплицу «волшебное» удобрение можно использовать 2-3 раза, гарантируя себе крепкую, здоровую рассаду — залог будущего обильного урожая томатов.

Автор: Семен Подгорный