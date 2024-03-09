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Поставьте стакан с соленой водой у кровати перед сном и удивитесь результату. Зачем это нужно?

Поставьте стакан с соленой водой у кровати перед сном и удивитесь результату. Зачем это нужно?

23:01, 09 мар 2024

Вспомните, как наши предки почитали соль. Она не только придавала вкус еде, но и служила мощным оберегом. Сегодня, когда жизнь бьет ключом, а стресс стал обыденностью, нам стоит вспомнить мудрость предков и использовать силу соли для защиты от негативной энергии.

Человеческое тело на 80% состоит из воды. А вода, как известно, обладает способностью пропускать и впитывать энергетику. Поэтому на ночь у кровати рекомендуется ставить стакан с соленой водой. Этот простой ритуал поможет очистить вашу биоэнергетику, избавиться от гнетущих мыслей и беспокойного сна.

Соль, словно магнит, притягивает и нейтрализует негативную энергию, «запирая» ее в себе. Приготовить «волшебный» эликсир проще простого: растворите в стакане воды пару чайных ложек обычной соли и оставьте на ночь на тумбочке у изголовья кровати. Утром вылейте воду, а вместе с ней и все негативное, омрачавшие ваш сон.

Попробуйте этот простой ритуал, и уже через несколько дней вы почувствуете разницу: сон станет крепче, настроение — лучше, а в доме воцарится атмосфера спокойствия и гармонии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
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