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Секретная подкормка для рассады: всего лишь ложка на 3 литра, и ваши саженцы будут толщиной с мизинец

Секретная подкормка для рассады: всего лишь ложка на 3 литра, и ваши саженцы будут толщиной с мизинец

12:12, 10 мар 2024

В период бурного роста рассада, словно юный спортсмен, нуждается в регулярной подпитке. Опытные садоводы знают, что для этого необязательно бежать в магазин за химическими удобрениями. Иногда секрет пышной и здоровой рассады кроется в... холодильнике!

Сметана — вот наш герой. Неожиданно, правда? Жирная сметана содержит богатый набор микроэлементов, необходимых для развития растений. А еще она обладает фунгицидными свойствами, защищая рассаду от болезней.

Как же использовать сметану для подкормки? Рецепт прост: растворите столовую ложку сметаны в 3 литрах воды, добавьте пару капель йода. Этим волшебным эликсиром можно поливать рассаду под корень или опрыскивать листья из пульверизатора.

Повторяйте процедуру раз в две недели, и вы будете приятно удивлены результатом: стебли рассады окрепнут, листья приобретут насыщенный зеленый цвет, а сама рассада станет пышной и крепкой.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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