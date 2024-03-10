Не игнорируйте кашель: он может быть симптомом не только простуды. Терапевт Терехова предупреждает о раке и проблемах с ЖКТ

12:28, 10 мар 2024

Кашель – привычный спутник многих заболеваний, но далеко не всегда он является безобидным симптомом простуды. Порой он может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем, особенно если проявляется ночью.

Терапевт Татьяна Терехова в беседе с изданием «Секрет фирмы» предостерегает: кашель, который беспокоит только в ночное время или усиливается в этот период, требует пристального внимания.

Ночные приступы кашля порой оказываются крайне обманчивыми. В дневные часы симптомы не проявляются, но с наступлением темноты начинается мучительный кашлевой марафон. Причин для ночной одиссеи может быть множество.

Зачастую виновниками становятся респираторные недуги. В условиях пониженной ночной активности организма мокрота хуже рассасывается, провоцируя кашлевые позывы. Сухой воздух в спальне также способен раздражать дыхательные пути, вызывая приступы.

Порой кашель может быть отголоском проблем с сердечно-сосудистой системой. В горизонтальном положении развивается одышка, которая и приводит к кашлю.

Далеко не всегда источник кроется в органах дыхания. Зачастую терапевты выявляют патологии пищеварительного тракта, которые становятся причиной раздражения нервных окончаний пищевода. Это, в свою очередь, запускает кашлевой рефлекс.

В ряде случаев кашель ночью провоцируется аллергическими реакциями или обострениями астмы. Но гораздо более тревожным сигналом являются онкологические новообразования, которые могут вызывать кашель путем раздражения нервных окончаний тканей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru