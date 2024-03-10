«Защищают организм как броня»: доктор Джан предложила включить в меню эти антивозрастные продукты и наслаждаться молодостью

13:13, 10 мар 2024

Турецкий доктор Дерья Джан убеждена, что правильное питание является мощным инструментом в борьбе с признаками старения. Ее лекции раскрывают удивительные преимущества сбалансированного рациона для сохранения молодости и здоровья.

Согласно доктору Джан, сбалансированное питание играет решающую роль в замедлении процессов старения. Когда клетки получают необходимые питательные вещества, они производят больше энергии и накапливают меньше отходов, что способствует более эффективной работе организма.

Специалист выделяет ряд продуктов, которые действуют как настоящая броня для организма, защищая его от преждевременного старения. Среди них - чистая вода вместо подслащенных напитков, зеленые яблоки с их мощными антиоксидантами против морщин, темно-зеленые овощи для борьбы с целлюлитом и масло виноградных косточек, обладающее противораковыми и омолаживающими свойствами.

Грецкие орехи и жирная рыба являются превосходными источниками омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья клеток. Натуральные йогурты и айран, богатые пробиотиками, способствуют регенерации тканей, а авокадо обеспечивает коже необходимое увлажнение.

Зеленый чай и горький шоколад, согласно доктору Джан, являются мощными антиоксидантными средствами, способными нейтрализовать свободные радикалы и замедлить процессы старения. Лук, чеснок и томаты также вносят свой вклад в поддержание упругости кожи и иммунной системы, а ягоды, особенно темных оттенков, обладают уникальными антивозрастными свойствами.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru