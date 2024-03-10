Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

«Защищают организм как броня»: доктор Джан предложила включить в меню эти антивозрастные продукты и наслаждаться молодостью

«Защищают организм как броня»: доктор Джан предложила включить в меню эти антивозрастные продукты и наслаждаться молодостью

13:13, 10 мар 2024

Турецкий доктор Дерья Джан убеждена, что правильное питание является мощным инструментом в борьбе с признаками старения. Ее лекции раскрывают удивительные преимущества сбалансированного рациона для сохранения молодости и здоровья.

Согласно доктору Джан, сбалансированное питание играет решающую роль в замедлении процессов старения. Когда клетки получают необходимые питательные вещества, они производят больше энергии и накапливают меньше отходов, что способствует более эффективной работе организма.

Специалист выделяет ряд продуктов, которые действуют как настоящая броня для организма, защищая его от преждевременного старения. Среди них - чистая вода вместо подслащенных напитков, зеленые яблоки с их мощными антиоксидантами против морщин, темно-зеленые овощи для борьбы с целлюлитом и масло виноградных косточек, обладающее противораковыми и омолаживающими свойствами.

Грецкие орехи и жирная рыба являются превосходными источниками омега-3 жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья клеток. Натуральные йогурты и айран, богатые пробиотиками, способствуют регенерации тканей, а авокадо обеспечивает коже необходимое увлажнение.

Зеленый чай и горький шоколад, согласно доктору Джан, являются мощными антиоксидантными средствами, способными нейтрализовать свободные радикалы и замедлить процессы старения. Лук, чеснок и томаты также вносят свой вклад в поддержание упругости кожи и иммунной системы, а ягоды, особенно темных оттенков, обладают уникальными антивозрастными свойствами.

Смертельная опасность: специалист-онколог Стефански назвала любимый россиянами продукт, вызывающий агрессивную форму рака. Его ели все Смертельная опасность: специалист-онколог Стефански назвала любимый россиянами продукт, вызывающий агрессивную форму рака. Его ели все
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
Читайте также

От старения и деменции: эта ягода должна быть на столе у каждого
Это интересно
От старения и деменции: эта ягода должна быть на столе у каждого
Никакого голодания: ешьте эти продукты — вес будет уходить на глазах
Это интересно
Никакого голодания: ешьте эти продукты — вес будет уходить на глазах
Прощай рак: эти 2 продукта выводят все яды из организма
Это интересно
Прощай рак: эти 2 продукта выводят все яды из организма
Диетолог назвала продукты, которые помогут выглядеть моложе: лишние годы уйдут моментально
Это интересно
Диетолог назвала продукты, которые помогут выглядеть моложе: лишние годы уйдут моментально


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok