Совсем не жир: из-за чего появляется второй подбородок и как от него избавиться — остеопат Животов
13:40, 10 мар 2024
Второй подбородок — коварный эстетический дефект, который не щадит ни обладателей пышных форм, ни стройных красавцев. Почему же он «атакует» не только тех, кто имеет лишний вес? Остеопат Владимир Животов в интервью aif.ru раскрывает тайну его появления у людей с нормальной комплекцией.
Оказывается, виной всему может быть застой лимфы в тканях. Лимфатическая система, подобно слаженной сети, пронизывает все наше тело, выполняя жизненные функции: очистку, транспортировку питательных веществ, защиту от инфекций. Но травмы, неправильная осанка, гиподинамия могут нарушить ее слаженную работу, приводя к застою жидкости. В области подбородка это проявляется неэстетичным «жировым валиком».
Как же победить незваного гостя? Владимир Животов рекомендует простые, но эффективные упражнения на растяжку в точках крепления мышц шеи. Наклоны головы вбок с потягиванием плеча вниз, повороты головы по кругу с натяжением передней части шеи — эти нехитрые движения помогут улучшить лимфоток и вернуть линии шеи четкость. Не забудьте про легкие поглаживания в завершение комплекса!
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
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