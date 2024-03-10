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Не добавляйте ЭТО в кофе: нейробиолог о самой распространенной ошибке, которая может навредить вашему здоровью

Не добавляйте ЭТО в кофе: нейробиолог о самой распространенной ошибке, которая может навредить вашему здоровью

15:24, 10 мар 2024

В современной жизни, наполненной стрессом и бесконечной гонкой, кофе стал неотъемлемым спутником для многих. Однако, как утверждает известный нейробиолог Роберт Лав, существует частая ошибка, которую допускает большинство любителей бодрящего напитка, лишая их полноценной пользы.

Согласно экспертному мнению, добавление молока или сливок в кофе является «крайне нежелательной практикой». Связано это с тем, что молочные продукты препятствуют усвоению кофейных полифенолов — мощных антиоксидантов, которые играют важную роль в снижении рисков развития онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Лав предупреждает, что дополнение молочными ингредиентами значительно повышает калорийность напитка. В результате при регулярном употреблении возрастает риск набора лишнего веса и даже ожирения — серьезной проблемы, угрожающей здоровью современного человека.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье кофе
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