21:15, 10 мар 2024

Нужно лишь добавить в суп несколько кубиков льда – секрет поваров исправит частую ошибку, выручает всегда

Жирная пленка на поверхности супа — кошмар любого кулинара. Она не только портит эстетический вид блюда, но и может стать причиной дискомфорта после трапезы. К счастью, существует простой и эффективный способ нейтрализовать излишки жира — с помощью обычных кубиков льда.

Этот лайфхак, проверенный временем, поможет вам вернуть супу аппетитный вид и сделать его более легким и полезным. Как же работает этот метод?

Секрет прост. Замороженная вода обладает свойством притягивать к себе жиры. Добавьте несколько кубиков льда в ваш суп, и они, словно магниты, впитают в себя излишки жира. Вам останется лишь удалить образовавшуюся на поверхности льда жировую «шапку» с помощью ложки.

Автор: Семен Подгорный