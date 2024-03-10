Реагирует не только на холод: ветеринар рассказала, почему у кошек возникает дрожь по всему телу – симптом серьезный
21:27, 10 мар 2024
Владельцы пушистых питомцев не понаслышке знакомы с их странностями. Непонятное поведение кошки может стать настоящим ребусом для нерадивого хозяина, ведь хвостатые друзья не умеют говорить о своих проблемах.
Одним из таких загадочных феноменов является внезапная дрожь, охватывающая всё тело кошки. Что же скрывается за этой тревожной вибрацией? Ветеринар Кэтрин Берк проливает свет на причины дрожи у наших пушистых спутников.
Когда мороз не виноват
Помимо очевидной реакции на холод, дрожь может сигнализировать о более серьёзных проблемах. Отравление — одна из них.
Сопровождается отравление обильным слюноотделением и рвотой.
Зуд и боль
Дрожь может быть вызвана и другими, не менее неприятными ощущениями. Зуд, особенно при паразитах в ушах, доставляет кошке сильный дискомфорт, заставляя её трястись. Сильная боль от ушиба, травмы или заболевания также может стать причиной дрожи.
Страх и тревога
Не стоит забывать и о психологической стороне вопроса. Эмоциональные кошки могут бурно реагировать на стрессовые ситуации, будь то шум, визит к ветеринару или встреча с другим животным.
Внимание — залог здоровья
Какова бы ни была причина дрожи, игнорировать этот симптом нельзя.
Если же вы подозреваете, что у питомца заболевание, немедленно обратитесь к ветеринару. Помните, что бдительность и своевременная помощь могут спасти жизнь вашему пушистому другу.