Реагирует не только на холод: ветеринар рассказала, почему у кошек возникает дрожь по всему телу – симптом серьезный

21:27, 10 мар 2024

Владельцы пушистых питомцев не понаслышке знакомы с их странностями. Непонятное поведение кошки может стать настоящим ребусом для нерадивого хозяина, ведь хвостатые друзья не умеют говорить о своих проблемах.

Одним из таких загадочных феноменов является внезапная дрожь, охватывающая всё тело кошки. Что же скрывается за этой тревожной вибрацией? Ветеринар Кэтрин Берк проливает свет на причины дрожи у наших пушистых спутников.

Когда мороз не виноват

Помимо очевидной реакции на холод, дрожь может сигнализировать о более серьёзных проблемах. Отравление — одна из них.

«В этом случае дрожь может быть очень серьезным симптомом», — предупреждает доктор Берк.

Зуд и боль

Сопровождается отравление обильным слюноотделением и рвотой.

Дрожь может быть вызвана и другими, не менее неприятными ощущениями. Зуд, особенно при паразитах в ушах, доставляет кошке сильный дискомфорт, заставляя её трястись. Сильная боль от ушиба, травмы или заболевания также может стать причиной дрожи.

Страх и тревога

Не стоит забывать и о психологической стороне вопроса. Эмоциональные кошки могут бурно реагировать на стрессовые ситуации, будь то шум, визит к ветеринару или встреча с другим животным.

Внимание — залог здоровья

Какова бы ни была причина дрожи, игнорировать этот симптом нельзя.

«Если кошка дрожит, нужно сразу обратить на это внимание», — говорит Кэтрин Берк.

Если же вы подозреваете, что у питомца заболевание, немедленно обратитесь к ветеринару. Помните, что бдительность и своевременная помощь могут спасти жизнь вашему пушистому другу.

Автор: Семен Подгорный