Давление будет под контролем: врач рекомендовала продукт, который просто обязан быть на столе у каждого гипертоника, польза огромная

21:48, 10 мар 2024

На фоне стремительного роста числа людей, страдающих от повышенного артериального давления, многие ищут эффективные, но доступные способы контролировать этот недуг. И, как оказалось, один из лучших помощников может ждать вас прямо на кухне. Речь идет о самом обычном корнеплоде – свекле, в пользу которой высказалась известный спортивный врач Александра Чистякова.

В своем Телеграм-канале медицинский эксперт отметила, что этот распространенный овощ буквально напичкан нитратами – веществами, способными снижать опасно высокие показатели артериального давления. По словам Чистяковой, свекла просто обязана стать постоянным гостем на столе у людей, страдающих гипертонией.

Разумеется, доктор не призывает полностью отказываться от лекарственных препаратов, назначенных врачом. Однако добавление этого доступного корнеплода в рацион поможет взять повышенное давление под контроль в комплексе с медикаментозным лечением. При этом, как подчеркнула Чистякова, максимум полезных нитратов содержится именно в сыром виде свеклы.

Автор: Семен Подгорный