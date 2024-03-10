Эта оплошность может перекрасить ваш борщ в оранжевый цвет: как этого не допустить - совет от эксперта, который спасет ваше блюдо

22:16, 10 мар 2024

В России борщ — не просто еда, а целая культура. Для многих хозяек это блюдо стало настоящей гордостью и визитной карточкой. Каждая привносит в рецепт свою изюминку, передавая ее из поколения в поколение.

Однако порой даже опытные кулинары сталкиваются с разочарованием, когда вместо ожидаемого глубокого малиново-бордового оттенка борщ предстает в тусклом оранжевом цвете. Что же делать, чтобы раскрыть истинную красу этого блюда?

Повара-профессионалы единодушны: причина кроется в неправильной обработке главного ингредиента — свеклы. Если переусердствовать с варкой или тушением этого корнеплода, он утрачивает свои природные пигменты, теряя цвет. Поэтому важно строго следовать указанному в рецепте времени термической обработки.

К счастью, существует надежный способ сохранить яркость борща даже при небольших проколах. Ключ — добавление кислоты, будь то столовый уксус, томатная паста или лимонный сок. Эти компоненты фиксируют насыщенный рубиновый цвет, не позволяя ему выцветать.

Автор: Семен Подгорный