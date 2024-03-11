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Вы всю жизнь варили мясо неправильно: грубейшая ошибка

Вы всю жизнь варили мясо неправильно: грубейшая ошибка

09:20, 11 мар 2024

Столетиями бульон был основой многих супов и рагу, даря им неповторимый вкус и аромат. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости. Один из самых спорных моментов — сливать ли «первую воду» при варке мяса.

Иван Кудряшов, шеф-повар с многолетним стажем, уверенно говорит: «Нет!» Сливать первую воду — значит лишать бульон насыщенности и аромата. По его словам, именно в этой жидкости содержится ценный белок, который впоследствии коагулирует, создавая основу для наваристого бульона.

Однако не стоит слепо следовать этому правилу. Если мясо сомнительного качества, а вода не прошла очистку, то лучше перестраховаться и слить первую воду. В этом случае она может содержать ненужные примеси, которые негативно повлияют на вкус бульона.

Качество — залог успеха

Помните, что два главных ингредиента бульона — мясо и вода — должны быть безупречными. Выбирайте свежее, фермерское мясо без посторонних запахов. Воду лучше использовать фильтрованную или бутилированную.

Секреты чистоты

Независимо от того, сливаете ли вы «первую воду», важно тщательно удалять пену, которая образуется при закипании. Она содержит свернувшийся белок, который может сделать бульон мутным.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы рецепты
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