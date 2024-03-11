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Секреты стройности без детокса: почему «чистка» организма может быть опасной

Секреты стройности без детокса: почему «чистка» организма может быть опасной

09:25, 11 мар 2024

В стремлении к стройности и «чистому» организму многие прибегают к детокс-программам, очарованные обещаниями быстрого и эффективного результата. Но так ли безобидны эти методы? Давайте разберемся, опираясь на мнение компетентных специалистов.

Риски, таящиеся в детокс-иллюзии

Дарья Утюмова, врач-гастроэнтеролог, предостерегает о потенциальных опасностях, связанных с детокс-программами. Неконтролируемое употребление травяных сборов может обернуться серьезными аллергическими реакциями, вплоть до фатальных последствий.

Применение слабительных, хотя и обеспечивает быстрый эффект похудения, способно привести к серьезным сбоям в работе организма.

Не стоит забывать, что наш организм обладает собственной системой детоксикации, включающей печень, почки и легкие. Эти органы прекрасно справляются со своей задачей без посторонней помощи.

Соковые диеты: сомнительная польза

Еще один распространенный вариант детокс-программ — соковые диеты. Однако важно понимать, что свежевыжатые соки лишены клетчатки, играющей важную роль в работе кишечника.

Более того, высокое содержание фруктозы в соках может привести к образованию лишнего веса.

Вместо детоксикации — забота о здоровье

Вместо сомнительных детокс-методов, эксперты рекомендуют сосредоточиться на сбалансированном питании, регулярной физической активности и здоровом образе жизни.

Помните, что ключ к стройности — это не временные «очистительные» программы, а комплексный подход к своему здоровью.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы диета
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