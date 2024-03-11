Ошибки при посадке картофеля: 90% огородников рискуют остаться без урожая

09:31, 11 мар 2024

Выращивание картофеля – задача, на первый взгляд, нехитрая. Однако, чтобы щедрые плоды увенчали ваши старания, необходимо заручиться знанием секретов богатого урожая. К сожалению, огородники нередко совершают ошибки, ставя под угрозу заветный результат.

Одной из самых коварных ловушек является использование свежего навоза при посадке. Логичный, на первый взгляд, шаг может обернуться разочарованием: нежные ростки не справятся с агрессивной средой и погибнут. Вместо навоза рекомендуется использовать перегной, равномерно распределяя его по участку за несколько недель до посадки. Это обеспечит растениям бережное питание и создаст благоприятную почву для их развития.

Секретным оружием в борьбе за богатый урожай станет зола. Добавление золы в лунку при посадке картофеля создает волшебную среду для роста крепких и здоровых ростков. Устойчивые к вредителям, они сполна одарят вас щедрым плодоношением.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru