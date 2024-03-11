Вас звалит урожаем по уши: нужно лишь рассыпать по грядкам эту крупу

20:19, 11 мар 2024

Весна – долгожданная пора для огородников, время пробуждения природы и начала нового сельскохозяйственного года. Заботливые хозяева уже сейчас готовят свои грядки к будущему сезону, ведь щедрый урожай зависит не только от выбранных сортов и погодных условий, но и от качества почвы.

Многие дачники привыкли использовать для подкормки химические удобрения, однако существует более экологичный и доступный способ оздоровить землю. Речь идет о применении обычной перловой крупы, которая, как ни парадоксально, может стать настоящим эликсиром плодородия для вашего сада.

Почему перловка?

Перловая крупа – это не просто сытный гарнир, но и богатый источник питательных элементов, необходимых для роста растений. Она содержит калий, фосфор, магний, а также микроэлементы, такие как цинк, медь и железо. Все эти вещества в легкоусвояемой форме будут постепенно поступать в почву, стимулируя развитие корневой системы и повышая иммунитет садовых культур.

Помимо питательной ценности, перловка обладает еще одним ценным свойством – она улучшает структуру почвы. Разбухая при намокании, крупинки перловки разрыхляют землю, делая ее более воздухопроницаемой. Это, в свою очередь, обеспечивает беспрепятственный доступ воды и кислорода к корням растений, что является залогом их здорового роста и обильного плодоношения.

Как использовать перловку на огороде?

Применение перловой крупы в качестве удобрения не требует особых усилий. Перед весенней перекопкой равномерно распределите перловку по поверхности грядки из расчета 1-2 стакана на 1 квадратный метр. Затем тщательно перекопайте землю, заделывая крупу на глубину 5-10 см.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru