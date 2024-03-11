Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Находчивые хозяйки вешают крышку от алюминиевой банки на вешалку: вот зачем это нужно

Находчивые хозяйки вешают крышку от алюминиевой банки на вешалку: вот зачем это нужно

20:26, 11 мар 2024

В погоне за идеальным порядком мы перебираем бесчисленное количество методов и приемов. Иногда решение самых простых задач лежит на поверхности, стоит лишь немного пофантазировать. Сегодня мы поделимся с вами гениальным лайфхаком, который поможет оптимизировать пространство в шкафу — крышечка от алюминиевой банки станет вашим верным помощником.

Как часто вы сталкиваетесь с нехваткой места для хранения вещей? Шкаф ломится от одежды, а новые вещи уже некуда вешать? Знакомо? Не спешите бежать за новой мебелью, ведь решение проблемы уже под рукой.

Возьмите обычную крышечку от алюминиевой банки и повесьте ее на крючок вешалки. Вуаля! Теперь у вас есть два «этажа» для размещения одежды. Используя этот простой трюк, вы сможете:

  • Удвоить количество вешалок на одной перекладине. Это особенно актуально для хранения футболок, рубашек, топов и других легких вещей.
  • Создать «каскадную» систему хранения. Разместив несколько крышечек на разных уровнях, вы сможете компактно разместить большое количество одежды.
  • Эффективно использовать вертикальное пространство. Задействовав не только горизонтальные, но и вертикальные «этажи», вы значительно увеличите вместимость шкафа.

Помимо своей функциональности, этот лайфхак обладает еще одним преимуществом — доступностью. Вам не нужно тратить деньги на специальные приспособления или органайзеры. Все, что вам понадобится, это немного фантазии и крышечка от банки, которая найдется в каждом доме.

Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы
Читайте также

Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает
Это интересно
Секрет идеальных брюк: лайфхак с бумажным полотенцем, о котором никто не знает
Секрет хозяйки: как обычная сетка от фруктов может сделать вашу жизнь проще
Это интересно
Секрет хозяйки: как обычная сетка от фруктов может сделать вашу жизнь проще
Жительница Белорецка избила мужа алюминиевой крышкой
Происшествия в Башкирии
Жительница Белорецка избила мужа алюминиевой крышкой
Срочно проверьте! Банки меняют правила для россиян с кредитами и вкладами
Экономика в Башкирии
Срочно проверьте! Банки меняют правила для россиян с кредитами и вкладами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok