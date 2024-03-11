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Картошку нужно сажать только так: невероятный урожай обеспечен

Картошку нужно сажать только так: невероятный урожай обеспечен

22:24, 11 мар 2024

Огородники знают, что путь к обильному столу начинается с заботы о земле. Опытные дачники поделились секретом, способным преобразить ваш урожай. Одним из таких секретов является использование мочевины — простого, но невероятно эффективного удобрения.

Мочевина, известная как карбамид, давно зарекомендовала себя как верный помощник в выращивании картофеля. Она особенно эффективна на щелочных почвах, но с радостью «поделится» своими богатствами и на других типах грунта. Секрет успеха прост: мочевина вносится в землю вместе с посадочным материалом, обеспечивая молодые корнеплоды всем необходимым для бурного роста.

Дозировка мочевины — дело тонкое. Около 1,5-2 чайных ложек на лунку — вот рецепт щедрого урожая. Не стоит бояться: удобрение легко смешивается с землей перед посадкой клубней, а затем присыпается сверху. На каждые 100 квадратных метров вашего «картофельного царства» понадобится 2-3 кг мочевины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород картофель
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