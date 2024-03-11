Клещи будут обходить стороной: 5 капель этого средства способны вызвать у них жуткое отвращение

22:35, 11 мар 2024

В 2024 году сезон клещей может стартовать раньше, чем обычно, и эти миниатюрные, но опасные "вампиры" начнут терроризировать жителей многих регионов. Кровопийцы, переносящие множество заболеваний, не дремлют, поэтому важно знать, как обезопасить себя от их коварных укусов.

Защита без химии: ароматная броня против клещей

Секрет защиты от этих незваных гостей может вас приятно удивить. Оказывается, масло перечной мяты – ваш верный союзник в борьбе с кровососущими тварями. Резкий запах, который для нас кажется освежающим, для клещей – настоящий кошмар, способный отпугнуть их надолго.

Как использовать масло перечной мяты?

Перед выходом на природу: нанесите несколько капель масла на одежду и открытые участки тела.

Для длительных прогулок: обработайте амуницию – рюкзак, корзину, ведро – несколькими каплями масла.

Помните:

Наносите масло повторно каждые 2-3 часа, чтобы поддерживать защитный эффект.

Избегайте попадания масла в глаза и на слизистые оболочки.

При наличии аллергии на эфирные масла, предварительно проведите тест на чувствительность.

Автор: Семен Подгорный