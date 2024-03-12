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Против инфарктов и инсультов: врач назвал 2 лучших продукта

Против инфарктов и инсультов: врач назвал 2 лучших продукта

12:09, 12 мар 2024

В современном мире забота о здоровье сердца и сосудов выходит на первый план. Стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ жизни – все это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Доктор Дебора Ли, известный кардиолог, делится простыми, но эффективными советами, которые помогут вам сохранить здоровье сердца и сосудов.

Овсянка – ваш верный союзник

Начните свой день с чашки ароматной овсяной каши! Овсянка, особенно из цельного зерна, обладает уникальным свойством – она блокирует "плохой" холестерин.

Секрет овсянки в бета-глюкане – особом веществе, которое создает в кишечнике невидимый барьер для холестериновых бляшек. Благодаря этому они не могут попасть в кровоток и нанести вред вашему сердцу.

Зеленый чай – источник здоровья и энергии

Дополните свой рацион зеленым чаем – настоящим кладезем антиоксидантов. Эти вещества укрепляют иммунитет, борются со свободными радикалами и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленый чай не только оздоравливает, но и дарит заряд энергии. Включите в свой день пару чашек этого ароматного напитка, и вы почувствуете разницу!

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы здоровье
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