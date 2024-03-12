Против инфарктов и инсультов: врач назвал 2 лучших продукта
12:09, 12 мар 2024
В современном мире забота о здоровье сердца и сосудов выходит на первый план. Стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ жизни – все это негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.
Доктор Дебора Ли, известный кардиолог, делится простыми, но эффективными советами, которые помогут вам сохранить здоровье сердца и сосудов.
Овсянка – ваш верный союзник
Начните свой день с чашки ароматной овсяной каши! Овсянка, особенно из цельного зерна, обладает уникальным свойством – она блокирует "плохой" холестерин.
Секрет овсянки в бета-глюкане – особом веществе, которое создает в кишечнике невидимый барьер для холестериновых бляшек. Благодаря этому они не могут попасть в кровоток и нанести вред вашему сердцу.
Зеленый чай – источник здоровья и энергии
Дополните свой рацион зеленым чаем – настоящим кладезем антиоксидантов. Эти вещества укрепляют иммунитет, борются со свободными радикалами и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Зеленый чай не только оздоравливает, но и дарит заряд энергии. Включите в свой день пару чашек этого ароматного напитка, и вы почувствуете разницу!