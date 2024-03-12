Зарядка для мозга: 3 простых упражнения для улучшения памяти, концентрации и сна

12:19, 12 мар 2024

В современном мире наш мозг постоянно подвергается нагрузкам. Стресс, многозадачность, информационный шум — все это негативно влияет на его работу. Как же помочь своему главному органу и улучшить его функции? Ответ прост: регулярные тренировки!

Елена Семушкина, врач-невролог из медицинского центра «РЖД-Медицина», делится тремя простыми упражнениями, которые не только зарядят ваш мозг, но и помогут нормализовать сон.

Перекрёстная координация: синхронизация полушарий

Помните детскую игру «сорока-ворона»? Это упражнение — ее усложненный вариант. Одновременно дотроньтесь правой рукой до носа, а левой — до уха. Затем поменяйте руки. Постепенно увеличивайте скорость выполнения.

Это упражнение синхронизирует работу левого и правого полушарий мозга, что приводит к улучшению памяти, концентрации внимания и координации движений.

«Рисование» в воздухе: активация нейронных связей

Одновременно рисуйте в воздухе одной рукой квадрат, а другой — треугольник. Если вам легко, усложните задачу: замените фигуры на круг и звезду.

Это упражнение стимулирует образование новых нейронных связей, что, в свою очередь, улучшает когнитивные функции и повышает работоспособность.

Смена доминанты: тренировка новых нейронных путей

Выполняйте привычные действия не доминирующей рукой. Например, если вы правша, попробуйте почистить зубы левой рукой.

Это упражнение задействует новые нейронные пути, что приводит к улучшению работы мозга, памяти и двигательных функций.

Уделяйте упражнениям всего 5-10 минут в день, и уже через неделю вы почувствуете разницу: улучшится память, концентрация внимания, повысится работоспособность, а сон станет более крепким.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru