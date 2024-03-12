Зарядка для мозга: 3 простых упражнения для улучшения памяти, концентрации и сна
12:19, 12 мар 2024
В современном мире наш мозг постоянно подвергается нагрузкам. Стресс, многозадачность, информационный шум — все это негативно влияет на его работу. Как же помочь своему главному органу и улучшить его функции? Ответ прост: регулярные тренировки!
Елена Семушкина, врач-невролог из медицинского центра «РЖД-Медицина», делится тремя простыми упражнениями, которые не только зарядят ваш мозг, но и помогут нормализовать сон.
Перекрёстная координация: синхронизация полушарий
Помните детскую игру «сорока-ворона»? Это упражнение — ее усложненный вариант. Одновременно дотроньтесь правой рукой до носа, а левой — до уха. Затем поменяйте руки. Постепенно увеличивайте скорость выполнения.
Это упражнение синхронизирует работу левого и правого полушарий мозга, что приводит к улучшению памяти, концентрации внимания и координации движений.
«Рисование» в воздухе: активация нейронных связей
Одновременно рисуйте в воздухе одной рукой квадрат, а другой — треугольник. Если вам легко, усложните задачу: замените фигуры на круг и звезду.
Это упражнение стимулирует образование новых нейронных связей, что, в свою очередь, улучшает когнитивные функции и повышает работоспособность.
Смена доминанты: тренировка новых нейронных путей
Выполняйте привычные действия не доминирующей рукой. Например, если вы правша, попробуйте почистить зубы левой рукой.
Это упражнение задействует новые нейронные пути, что приводит к улучшению работы мозга, памяти и двигательных функций.
Уделяйте упражнениям всего 5-10 минут в день, и уже через неделю вы почувствуете разницу: улучшится память, концентрация внимания, повысится работоспособность, а сон станет более крепким.