Американские ученые, рассказали кому не стоит употреблять оливковое масло: оно может навредить здоровью — ускорит развитие смертельной болезни

15:13, 12 мар 2024

Оливковое масло — продукт, овеянный ореолом пользы. Его воспевают диетологи, косметологи, ценители средиземноморской кухни. Но так ли однозначно оно благотворно? Недавнее исследование Гарвардского университета приоткрыло завесу над теневой стороной «жидкого золота».

Оливковое масло, богатое витаминами A, D, K, E, омега-3 и омега-6, действительно служит эликсиром здоровья. Оно снижает «плохой» холестерин, нормализует вес, укрепляет сосуды. Но его главный компонент — олеиновая кислота — может обернуться коварным врагом для людей, борющихся с раком.

Исследователи Гарварда обнаружили, что злокачественные клетки в лимфоузлах формируют защитную жировую оболочку из олеиновой кислоты. Эта броня снижает иммунный ответ организма, делая его уязвимым перед метастазированием.

Стоит ли полностью отказываться от оливкового масла при онкологических заболеваниях? Нет, но необходимо соблюдать осторожность. Ограничьте потребление масла, отдавая предпочтение другим источникам жиров.

Помните, оливковое масло — это инструмент, который может быть, как лекарством, так и ядом. Прислушайтесь к своему организму, следуйте рекомендациям врачей и делайте осознанный выбор.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru