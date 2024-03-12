Как сохранить зрение в век цифровых технологий? - советы офтальмолога Захаровой

20:22, 12 мар 2024

В век цифровых технологий мы неразрывно связаны с гаджетами. Но эта связь, как и любая зависимость, имеет свою цену. Длительное время, проводимое перед экраном, подрывает наше здоровье, зрение, сон, психику и даже фигуру. Как же уберечься от пагубного влияния «умных» устройств, не отказываясь от них полностью?

Опасная близость: как гаджеты вредят нашему здоровью

Офтальмолог Наталья Захарова бьет тревогу: «Чрезмерное увлечение гаджетами чревато серьезными последствиями.» Зрение падает, сон становится беспокойным, а настроение — переменчивым. Не стоит забывать и о гиподинамии, ведь сидячий образ жизни — прямой путь к лишнему весу.

Жизнь без гаджетов: миф или реальность?

Для многих людей, чья работа связана с компьютером, ограничение экранного времени кажется невыполнимой задачей. Но выход есть!

Правила цифровой детоксикации:

Утро без гаджетов: дайте организму проснуться естественным образом, без стресса от новостей и социальных сетей.

Спокойный сон: за час до сна отложите телефон, заменив его книгой, йогой или расслабляющей ванной.

Правило 20-20-20: делайте перерывы каждые 20 минут, фокусируясь на предметах на расстоянии 6 метров.

Комфортная работа: отрегулируйте яркость экрана, используйте капли для глаз и держите устройства на расстоянии 50-75 см от глаз.

Помните, гаджеты — это инструмент, а не хозяин вашей жизни. Используйте их разумно, делая перерывы, заботясь о здоровье и не позволяя виртуальному миру поглотить реальный.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru