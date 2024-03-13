Врач Кутушов назвал альтернативы продуктам животного происхождения во время поста
09:33, 13 мар 2024
Пост — это добровольное самоограничение в пище, которое издавна практикуется в различных религиозных и культурных традициях. С точки зрения здоровья, пост имеет как положительные, так и негативные стороны, в зависимости от его проведения и индивидуальных особенностей человека. О плюсах и минусах поста рассказал к.м.н., врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Очевидно негативная сторона поста — недостаток питательных веществ. Ограничение определенных групп продуктов, особенно на длительный срок, может привести к недостатку витаминов, минералов и микроэлементов. Переход на низкокалорийное питание может спровоцировать потерю мышечной массы. Некоторые люди могут испытывать головные боли, слабость, раздражительность или другие негативные симптомы из-за изменений в рационе.
Исключение животных продуктов из рациона может привести к дефициту белка, витамина B12, железа, цинка и других питательных веществ, которые обычно поступают из мяса и молочных продуктов.
Животные жиры содержат незаменимые кислоты, которые важны для здоровья кожи, сердца и мозга, поэтому очень важно обеспечить достаточное употребление растительных источников этих жирных кислот.
Альтернативы запрещенных продуктов во время поста:
- бобы, чечевица, горох, киноа, творог, они помогут восполнить недостающие питательные вещества;
- орехи, семена, зеленые овощи и каши могут быть хорошими источниками железа и цинка;
- для вегетарианцев и веганов важно учитывать добавление витамина B12 через обогащенные им продукты или добавки.