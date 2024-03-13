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Врач Кутушов назвал альтернативы продуктам животного происхождения во время поста

Врач Кутушов назвал альтернативы продуктам животного происхождения во время поста

09:33, 13 мар 2024

Пост — это добровольное самоограничение в пище, которое издавна практикуется в различных религиозных и культурных традициях. С точки зрения здоровья, пост имеет как положительные, так и негативные стороны, в зависимости от его проведения и индивидуальных особенностей человека. О плюсах и минусах поста рассказал к.м.н., врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Пост может способствовать очистке организма от токсинов и шлаков, так как ограничение питания пробуждает процессы самоочищения. Некоторые исследования доказывают, что периодическое голодание ускоряет метаболизм и снижает чувствительность к инсулину. Помимо этого, пост может способствовать психологической разгрузке и общему благополучию», — комментирует врач.

Очевидно негативная сторона поста — недостаток питательных веществ. Ограничение определенных групп продуктов, особенно на длительный срок, может привести к недостатку витаминов, минералов и микроэлементов. Переход на низкокалорийное питание может спровоцировать потерю мышечной массы. Некоторые люди могут испытывать головные боли, слабость, раздражительность или другие негативные симптомы из-за изменений в рационе.

Исключение животных продуктов из рациона может привести к дефициту белка, витамина B12, железа, цинка и других питательных веществ, которые обычно поступают из мяса и молочных продуктов.

Животные жиры содержат незаменимые кислоты, которые важны для здоровья кожи, сердца и мозга, поэтому очень важно обеспечить достаточное употребление растительных источников этих жирных кислот.

Альтернативы запрещенных продуктов во время поста:

  • бобы, чечевица, горох, киноа, творог, они помогут восполнить недостающие питательные вещества;
  • орехи, семена, зеленые овощи и каши могут быть хорошими источниками железа и цинка;
  • для вегетарианцев и веганов важно учитывать добавление витамина B12 через обогащенные им продукты или добавки.
«Пост может быть полезен для организма, но важно проводить его с умом, делая упор на разнообразное питание и уделяя внимание питательной ценности заменяющих продуктов», — рекомендует доктор. Консультация с врачом или диетологом перед началом поста может помочь подобрать оптимальную стратегию питания.
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Автор: Михаил Владимирович Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Фото: freepik.ru
Теги: советы
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