Урожай в два раза больше: чудо-подкормка из кефира от огородника с 27-летним стажем, о которой не знают ваши соседи

11:14, 13 мар 2024

Многие огородники тратят целое состояние на дорогостоящие удобрения и стимуляторы роста в погоне за изобильными урожаями. Егор, садовод с 27-летним стажем работы на земле, делится простым и доступным секретом, который поможет вашим культурам процветать без лишних затрат.

В своем популярном Дзен-канале «На даче у деда Егора» огородник открывает завесу тайны над уникальной подкормкой, которую он успешно использует долгие годы. Ключевым ингредиентом этого волшебного эликсира являются обычные кисломолочные продукты, такие как кефир и натуральный йогурт. Эти доступные лакомства богаты жизненно важными микроэлементами, витаминами и полезными молочнокислыми бактериями, способными оздоровить почву и зарядить растения энергией для пышного роста.

Приготовление чудодейственной подкормки не составит труда даже для начинающих огородников. Для ее создания требуется всего лишь развести 100 мл кефира или йогурта в 900 мл воды. Этот концентрированный раствор можно использовать для корневой и внекорневой подкормки рассады – достаточно поливать растения под корень и опрыскивать листву и стебли раз в 10 дней. Подобная процедура стимулирует стремительный рост молодых сеянцев, закладывая фундамент для развития мощной корневой системы и крепких стеблей.

Однако применение кефирной подпитки не ограничивается лишь уходом за рассадой. По словам Егора, его сеянцы, воспитанные на этой подкормке, демонстрируют потрясающую выносливость и легко переносят пересадку в открытый грунт, впоследствии награждая садовода обильными урожаями. Даже во взрослом возрасте томаты, перцы и огурцы продолжают процветать благодаря периодическим подкормкам кефирным раствором, особенно в плодоносящий период. Такой подход ускоряет созревание плодов, улучшает их качество и повышает устойчивость к болезням и вредителям.

Автор: Алия Карачурина