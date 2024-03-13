Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

7 «секретных» продуктов для крепких сосудов: рецепт долголетия от врача с 40-летним стажем

7 «секретных» продуктов для крепких сосудов: рецепт долголетия от врача с 40-летним стажем

11:26, 13 мар 2024

Холестериновые бляшки — коварные враги, подстерегающие нас на пути к долгой и здоровой жизни. Они сужают сосуды, словно тисками сдавливая жизненно важные артерии. Итог — инфаркты, инсульты, и другие грозные последствия.

Но вместо того, чтобы безжалостно атаковать «врага», доктор Светлана Ищенко, врач-инфекционист и нутрициолог с 40-летним стажем, предлагает иную стратегию — заботу о самих сосудах. Ведь холестерин — не причина, а следствие воспалительных процессов, повреждающих их нежные стенки.

«Замазать» трещины — вот задача, которую решает наш организм, вырабатывая холестерин. Но вместо латания дыр, нужно заняться капитальным ремонтом! И здесь на помощь приходят 7 «строительных материалов» — продуктов, способных творить чудеса:

1. Семена льна: эти маленькие «мастера» снижают давление и борются с тромбами, укрепляя сосудистую «арматуру».

2. Зеленый чай: богатый полифенолами, он омолаживает артерии, делая их крепкими и эластичными.

3. Рыба: источник омега-3, «строительного материала» для здоровых сосудов.

4. Фасоль: кладезь клетчатки, которая выводит из организма «шлаки», мешающие работе «сантехников»-сосудов.

5. Цитрусовые: витамин С в их составе — настоящий «цемент», укрепляющий сосудистые стенки.

6. Куркума: специя, обладающая мощными противовоспалительными свойствами, борется с «корнем зла» — воспалением.

7. Корица: еще один «борец» за здоровье сосудов, снижающий уровень «плохого» холестерина.

Но просто знать список — недостаточно! Доктор Ищенко рекомендует сделать эти продукты не просто частью рациона, а 3 раза в неделю — основой вашего меню.

Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье
Читайте также

3 напитка, о которых мало кто знает: доктор Гинзбург раскрыл секреты защиты от тромбов и воспаления – вкусно и полезно
Это интересно
3 напитка, о которых мало кто знает: доктор Гинзбург раскрыл секреты защиты от тромбов и воспаления – вкусно и полезно
Против инфарктов и инсультов: врач назвал 2 лучших продукта
Это интересно
Против инфарктов и инсультов: врач назвал 2 лучших продукта
Вирусы сгорят: доктор назвала «сорную» траву, которая убьет ОРВИ
Это интересно
Вирусы сгорят: доктор назвала «сорную» траву, которая убьет ОРВИ
Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме
Это интересно
Врач назвал продукт, который снижает уровень холестерина на 25%: есть в каждом доме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok