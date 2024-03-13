7 «секретных» продуктов для крепких сосудов: рецепт долголетия от врача с 40-летним стажем

11:26, 13 мар 2024

Холестериновые бляшки — коварные враги, подстерегающие нас на пути к долгой и здоровой жизни. Они сужают сосуды, словно тисками сдавливая жизненно важные артерии. Итог — инфаркты, инсульты, и другие грозные последствия.

Но вместо того, чтобы безжалостно атаковать «врага», доктор Светлана Ищенко, врач-инфекционист и нутрициолог с 40-летним стажем, предлагает иную стратегию — заботу о самих сосудах. Ведь холестерин — не причина, а следствие воспалительных процессов, повреждающих их нежные стенки.

«Замазать» трещины — вот задача, которую решает наш организм, вырабатывая холестерин. Но вместо латания дыр, нужно заняться капитальным ремонтом! И здесь на помощь приходят 7 «строительных материалов» — продуктов, способных творить чудеса:

1. Семена льна: эти маленькие «мастера» снижают давление и борются с тромбами, укрепляя сосудистую «арматуру».

2. Зеленый чай: богатый полифенолами, он омолаживает артерии, делая их крепкими и эластичными.

3. Рыба: источник омега-3, «строительного материала» для здоровых сосудов.

4. Фасоль: кладезь клетчатки, которая выводит из организма «шлаки», мешающие работе «сантехников»-сосудов.

5. Цитрусовые: витамин С в их составе — настоящий «цемент», укрепляющий сосудистые стенки.

6. Куркума: специя, обладающая мощными противовоспалительными свойствами, борется с «корнем зла» — воспалением.

7. Корица: еще один «борец» за здоровье сосудов, снижающий уровень «плохого» холестерина.

Но просто знать список — недостаточно! Доктор Ищенко рекомендует сделать эти продукты не просто частью рациона, а 3 раза в неделю — основой вашего меню.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru