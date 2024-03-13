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Врач назвала 3 продукта, которые позволят нормализовать работу кишечника: они должны быть в каждом холодильнике

Врач назвала 3 продукта, которые позволят нормализовать работу кишечника: они должны быть в каждом холодильнике

14:49, 13 мар 2024

Проблемы с работой желудочно-кишечного тракта знакомы многим - вздутие, запоры, дискомфорт и тяжесть после еды. Чтобы наладить пищеварительные процессы, необходимо включить в свой рацион некоторые овощи, фрукты и зелень, богатые клетчаткой, витаминами и полезными соединениями.

В первую очередь, речь идет о томатах. Эти сочные красные плоды - настоящая находка для человека, страдающего от нарушений пищеварения. Благодаря высокому содержанию клетчатки, томаты мягко стимулируют перистальтику кишечника. Кроме того, они являются источником мощного антиоксиданта ликопина, защищающего организм от вредного воздействия свободных радикалов.

Незаменимым помощником для тех, кто стремится привести в норму работу ЖКТ, станет авокадо. Этот экзотический фрукт выводит из организма излишки жидкости и способствует уменьшению отеков благодаря высокому содержанию калия. Клетчатка, которой так богато авокадо, оказывает благотворное влияние на кишечную микрофлору.

Завершает тройку лидеров сельдерей - овощ, в котором присутствуют флавоноиды. Эти соединения обладают противовоспалительным действием и способны снизить воспалительные процессы в кишечнике.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье советы
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