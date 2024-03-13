Эксклюзив на Масленицу: невероятно вкусные «чайные» блинчики — секрет кроется в одном ингредиенте

22:30, 13 мар 2024

В разгар масленичных гуляний, когда столы ломятся от румяных блинов, а душа жаждет новых вкусовых впечатлений, предлагаем вам отведать изумрудное искушение — блинчики с зеленым чаем. Этот оригинальный рецепт от экспертов Телеграм-канала «Быстро и вкусно» станет настоящей изюминкой вашего праздничного меню.

Необычный зеленый цвет и чарующий аромат блинчиков удивят и очаруют всю вашу семью. Не стоит бояться — вкус вас приятно удивит, ведь зеленый чай не доминирует, а лишь добавляет пикантную нотку, создавая неповторимую гастрономическую симфонию.

Секреты приготовления

Ингредиенты:

500 г муки

1 л молока

4 яйца

15 г листового зеленого чая

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

Подсолнечное масло

Приготовление

В пышную пену взбейте яйца с сахаром и солью.

Влейте молоко и, постепенно добавляя муку, замесите однородное тесто без комочков.

Добавьте измельченный зеленый чай и аккуратно вмешайте его в тесто.

На разогретой сковороде с маслом испеките блинчики до золотистой корочки с обеих сторон.

Изумрудное чудо на вашем столе

Готовые блинчики удивят вас нежным зеленым цветом и чарующим ароматом. Подавайте их со своими любимыми соусами, вареньем, сметаной, икрой или сытными закусками. Не бойтесь экспериментировать — зеленый чай прекрасно сочетается с самыми разными вкусами!

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru