Огородники выстраиваются в очередь за этим сортом помидоров: очень урожайный и неприхотливый
22:49, 13 мар 2024
Опытные огородники всегда жаждут новых решений, способных повысить урожайность и улучшить вкусовые качества любимых овощей. Сегодня мы приоткроем завесу над секретом Нелли Гуляевой, агронома с многолетним стажем, и познакомимся с индетерминантными томатами, которые станут настоящими фаворитами вашей теплицы.
Забудьте о стандартных детерминантных помидорах! Индетерминантные сорта, к которым относится «Де Барао», не только порадуют вас обильным урожаем, но и удивят своим цветовым многообразием. Оранжевые, золотистые, красные, розовые, черные, полосатые — каждый огородник найдет томат на свой вкус.
Стебли «Де Барао» могут достигать двух метров в высоту, поэтому им требуется подвязка и опора. Но эти усилия сполна окупятся, когда вы начнете собирать сочные, ароматные плоды. «Де Барао» обладает отличным иммунитетом к болезням, что делает его неприхотливым в уходе.
Помимо обильного урожая, «Де Барао» славится продолжительным периодом плодоношения. Свежие томаты будут радовать вас с лета до поздней осени. А самые смелые садоводы могут попробовать вырастить этот сорт даже зимой, используя отапливаемые теплицы.
Преимущества «Де Барао»:
- Высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 10 кг томатов.
- Разнообразие цветов: от классических красных до экзотических черных и полосатых.
- Продолжительный период плодоношения: с лета до поздней осени.
- Отличный иммунитет к болезням: не требует тщательного ухода.
- Подходит для выращивания в теплицах и на открытом грунте: универсальный сорт.