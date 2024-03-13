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Огородники выстраиваются в очередь за этим сортом помидоров: очень урожайный и неприхотливый

Огородники выстраиваются в очередь за этим сортом помидоров: очень урожайный и неприхотливый

22:49, 13 мар 2024

Опытные огородники всегда жаждут новых решений, способных повысить урожайность и улучшить вкусовые качества любимых овощей. Сегодня мы приоткроем завесу над секретом Нелли Гуляевой, агронома с многолетним стажем, и познакомимся с индетерминантными томатами, которые станут настоящими фаворитами вашей теплицы.

Забудьте о стандартных детерминантных помидорах! Индетерминантные сорта, к которым относится «Де Барао», не только порадуют вас обильным урожаем, но и удивят своим цветовым многообразием. Оранжевые, золотистые, красные, розовые, черные, полосатые — каждый огородник найдет томат на свой вкус.

Стебли «Де Барао» могут достигать двух метров в высоту, поэтому им требуется подвязка и опора. Но эти усилия сполна окупятся, когда вы начнете собирать сочные, ароматные плоды. «Де Барао» обладает отличным иммунитетом к болезням, что делает его неприхотливым в уходе.

Помимо обильного урожая, «Де Барао» славится продолжительным периодом плодоношения. Свежие томаты будут радовать вас с лета до поздней осени. А самые смелые садоводы могут попробовать вырастить этот сорт даже зимой, используя отапливаемые теплицы.

Преимущества «Де Барао»:

  • Высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 10 кг томатов.
  • Разнообразие цветов: от классических красных до экзотических черных и полосатых.
  • Продолжительный период плодоношения: с лета до поздней осени.
  • Отличный иммунитет к болезням: не требует тщательного ухода.
  • Подходит для выращивания в теплицах и на открытом грунте: универсальный сорт.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры
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