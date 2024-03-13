Обязательно сделайте это в марте в теплице: урожай будет бомбический

22:57, 13 мар 2024

Пока за окном тает последний снег, опытные огородники уже приступают к работе, ведь март — идеальный период для оздоровления и восстановления почвы в теплицах.

Одним из главных союзников в этом деле являются сидераты — растения, которые не только украшают теплицу зеленью, но и играют важную роль в обогащении почвы.

Обогащения почвы азотом и кислородом . Эти жизненно важные элементы — основа для пышного роста и обильного плодоношения. Сидераты, словно маленькие фабрики, насыщают землю кислородом, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.

. Эти жизненно важные элементы — основа для пышного роста и обильного плодоношения. Сидераты, словно маленькие фабрики, насыщают землю кислородом, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой. Борьбы с сорняками . Зеленый ковер сидератов не оставляет шансов незваным «гостям», создавая естественную мульчу, которая препятствует их появлению.

. Зеленый ковер сидератов не оставляет шансов незваным «гостям», создавая естественную мульчу, которая препятствует их появлению. Улучшения структуры почвы. Сидераты — это не только «еда» для будущих растений, но и «строительный материал». Разветвленная корневая система сидератов пронизывает землю, создавая дренажные каналы и делая ее более рыхлой.

Ксения Давыдова, агроном и выпускница ТСХА, рекомендует использовать сидераты для:

Среди «зеленых помощников» Ксения Давыдова выделяет горчицу, овес и гречиху. Эти неприхотливые растения быстро всходят и за короткий срок создают плодородную почву, готовую к приему основных культур.

Важно правильно использовать сидераты. За две недели до высадки рассады их необходимо скосить, не допуская цветения, и заделать в землю. Перекапывая грунт, мы даем «зеленой массе» перепреть, насыщая почву органическими веществами.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru