Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Обязательно сделайте это в марте в теплице: урожай будет бомбический

Обязательно сделайте это в марте в теплице: урожай будет бомбический

22:57, 13 мар 2024

Пока за окном тает последний снег, опытные огородники уже приступают к работе, ведь март — идеальный период для оздоровления и восстановления почвы в теплицах.

Одним из главных союзников в этом деле являются сидераты — растения, которые не только украшают теплицу зеленью, но и играют важную роль в обогащении почвы.

Ксения Давыдова, агроном и выпускница ТСХА, рекомендует использовать сидераты для:
  • Обогащения почвы азотом и кислородом. Эти жизненно важные элементы — основа для пышного роста и обильного плодоношения. Сидераты, словно маленькие фабрики, насыщают землю кислородом, делая ее более рыхлой и воздухопроницаемой.
  • Борьбы с сорняками. Зеленый ковер сидератов не оставляет шансов незваным «гостям», создавая естественную мульчу, которая препятствует их появлению.
  • Улучшения структуры почвы. Сидераты — это не только «еда» для будущих растений, но и «строительный материал». Разветвленная корневая система сидератов пронизывает землю, создавая дренажные каналы и делая ее более рыхлой.

Среди «зеленых помощников» Ксения Давыдова выделяет горчицу, овес и гречиху. Эти неприхотливые растения быстро всходят и за короткий срок создают плодородную почву, готовую к приему основных культур.

Важно правильно использовать сидераты. За две недели до высадки рассады их необходимо скосить, не допуская цветения, и заделать в землю. Перекапывая грунт, мы даем «зеленой массе» перепреть, насыщая почву органическими веществами.

Огородники выстраиваются в очередь за этим сортом помидоров: очень урожайный и неприхотливый Огородники выстраиваются в очередь за этим сортом помидоров: очень урожайный и неприхотливый
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы огород
Читайте также

Советы при посадке картофеля: что поможет получить богатый и здоровый урожай
Это интересно
Советы при посадке картофеля: что поможет получить богатый и здоровый урожай
Вас звалит урожаем по уши: нужно лишь рассыпать по грядкам эту крупу
Это интересно
Вас звалит урожаем по уши: нужно лишь рассыпать по грядкам эту крупу
Ягоды будут сладкими: полейте кусты смородины этой водой
Это интересно
Ягоды будут сладкими: полейте кусты смородины этой водой
Дачники сеют этот сорт укропа сразу после схода снега: прорастает моментально
Это интересно
Дачники сеют этот сорт укропа сразу после схода снега: прорастает моментально


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok