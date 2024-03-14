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Сочные, мягкие и пышные котлетки с хрустящей корочкой: секрет кроется в одном ингредиенте

Сочные, мягкие и пышные котлетки с хрустящей корочкой: секрет кроется в одном ингредиенте

09:53, 14 мар 2024

В поисках идеального блюда для семейного ужина или праздничного стола? Предлагаем рецепт котлет, который приведет в восхищение самых взыскательных гурманов. Главный секрет этого кулинарного шедевра — использование овсяной крупы, которая придает котлетам уникальную мягкую текстуру и объемность.

Для приготовления потребуется фарш из индейки или куриного филе, репчатый лук, чеснок, специи по вкусу, хлопья овсяной крупы быстрого приготовления и молоко. Список прост, но результат поразит.

Замочите овсянку в молоке, чтобы она стала мягкой и увеличилась в объеме. Затем смешайте фарш с мелко нарубленными луком и чесноком, специями и замоченной овсянкой. Тщательно вымешайте начинку. Сформируйте котлеты руками, слегка обжарьте их на раскаленной сковороде с добавлением небольшого количества масла. Благодаря овсянке котлеты приобретут невероятно нежную консистенцию.

Получившиеся котлеты обладают роскошным сочным вкусом. Это блюдо не только разнообразит домашнее меню, но и достойно украсить праздничный стол. Попробуйте это оригинальное сочетание ингредиентов, и вы получите настоящее гастрономическое наслаждение.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты
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