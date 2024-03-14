Крошка-картошка получится вкуснее, чем в ресторане: рецепт от шеф-повара

10:05, 14 мар 2024

Ресторанная роскошь порой остается лишь мечтой для многих из нас. Однако, что, если мы расскажем вам, как воссоздать один из излюбленных деликатесов в домашних условиях? Приготовьтесь окунуться в мир изысканных вкусов и аппетитных ароматов, не выходя из собственной кухни.

Сегодня мы делимся рецептом культового картофельного блюда «Крошка-картошка», которое обычно подают в модных кафе. Удивите своих близких и гостей, воплотив этот кулинарный шедевр, воспетый многими гурманами. И самое приятное - ваши затраты не превысят 150 рублей.

Небогатый список ингредиентов лишь подчеркивает простоту деликатеса. Вам понадобятся картофель, твердый сыр, сливочное масло, бекон и свежая зелень. Соберите все необходимое и приступайте к приготовлению.

Первым делом разогрейте духовку до 180°C. Вымойте картофель и плотно заверните каждый клубень в фольгу. Отправьте их выпекаться на 1-1,5 часа. В это время нарежьте бекон, мелко нашинкуйте зелень и натрите сыр.

Когда запеченный картофель станет мягким, аккуратно разрежьте его пополам. Внутрь каждой половинки добавьте кусочек сливочного масла, щепотку сыра, пару ломтиков бекона и зелень. Слегка раздавите содержимое вилкой, чтобы ароматные начинки смешались.

Автор: Алия Карачурина