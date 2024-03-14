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Получите невероятный урожай: садовод назвал семь дней, когда надо сажать томаты и перец

Получите невероятный урожай: садовод назвал семь дней, когда надо сажать томаты и перец

10:14, 14 мар 2024

Весенний сезон постучался в двери. Для садоводов и огородников это время года становится отправной точкой для создания настоящего оазиса из плодов и растений. Однако мало кто знает о тайном помощнике, который может значительно повысить шансы на богатый урожай – лунном календаре.

С давних времен люди использовали движение луны как своеобразный компас для выбора оптимальных дней посева семян. Согласно древним сельским традициям, каждая фаза ночного светила несет особую энергию, влияющую на развитие разных культур.

В период растущей луны, когда ее сияние становится все ярче, рекомендуется высаживать растения, плодоносящие над землей – томаты, перцы, баклажаны. Убывающая фаза более благоприятна для корнеплодов, чьи съедобные части созревают под почвой.

Март открывает двери в новый сезон и дарит несколько удачных дней для посева помидоров. Убывающая луна в начале месяца не идеальна для этого, но с 11 по 24 марта наступает отличное время для томатов, сладкого перца и баклажанов. Выделите на календаре 13-15, 17-18 и 23-24 числа – в эти дни посадки будут особенно удачными.

10 и 25 марта случатся новолуние и полнолуние соответственно, поэтому лучше оставить ваши огородные дела на более благоприятные даты. Природа в эти периоды будто затаила дыхание, и трудиться с землей не рекомендуется.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород помидоры
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