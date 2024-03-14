Больные суставы вас больше не побеспокоят: просто положите это под подушку

10:19, 14 мар 2024

В этом безумно ритмичном мире порой так трудно отключиться и погрузиться в объятия Морфея. Напряженный день оставляет неприятный осадок усталости, не позволяя нервной системе восстановить баланс. Но есть один простой и действенный способ преодолеть тревожное бессонное состояние - природный и безопасный лайфхак из далекого прошлого.

Оказывается, ключ к сладким снам может таиться в обычном кусочке ароматного мыла, который можно положить себе под подушку. Эта старинная народная мудрость сегодня находит научное подтверждение благодаря содержащимся в мыле веществам, способным творить чудеса и расслабить организм.

Растительные миорелаксанты в составе косметического средства помогают снять излишнее напряжение мышц, а умиротворяющие ароматические масла успокаивают, погружая мозг в дремотное состояние. Медики особо рекомендуют использовать нежное лавандовое мыло, чей приятный аромат замечательно борется с симптомами синдрома беспокойных ног. В результате вы быстрее засыпаете и наслаждаетесь крепким, целительным сном без болезненных судорог и ночных пробуждений.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru