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Идеальный сон: такая температура должна быть в спальне

Идеальный сон: такая температура должна быть в спальне

10:40, 14 мар 2024

Сон – это бесценный дар природы, который помогает нам восстанавливать силы и заряжаться энергией для нового дня. Однако с возрастом наши потребности в отношении условий для здорового сна меняются. Недавнее революционное исследование, проведенное учеными из Института исследований старения Маркуса и Гарвардской медицинской школы, пролило свет на этот интригующий феномен.

На протяжении многих лет считалось, что идеальный температурный диапазон для комфортного сна взрослых людей составляет от 16 до 18 градусов Цельсия. Однако результаты нового масштабного эксперимента, опубликованные в авторитетном научном журнале «STE», бросают вызов этому устоявшемуся представлению. В течение почти 11 тысяч ночей исследователи тщательно отслеживали качество сна 50 пожилых добровольцев старше 65 лет.

Полученные данные оказались поистине ошеломляющими. Оказалось, что для людей преклонного возраста наиболее благоприятными для восстанавливающего сна являются температуры от 20 до 25 градусов Цельсия. Именно в этом диапазоне пожилые участники эксперимента демонстрировали наивысшие показатели качества ночного отдыха, необходимого для поддержания жизненных сил и здоровья.

Польза и вред дневного сна Польза и вред дневного сна
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы сон
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